Полузащитник Интера Стефано Сенси не сможет помочь итальянскому клубу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Смысле травмировался в матче против Сампдории, из-за чего выбыл на месяц, сообщает La Gazzetta dello Sport. У игрока обнаружили растяжение внутренней боковой связки колена.

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"Нерадзурри" рисковали потерять и защитника Алессандро Бастони, однако опасения оказались напрасными – итальянец будет доступен для противостояния с мадридским Реалом.

К слову, Сенси сыграл в 3 матчах в составе Интера в текущем сезоне, однако не отличился результативными действиями. Матч Интер – Реал запланирован на 15 сентября, начало встречи в 22:00.

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