Роналдо, Фігу, Ібрагімовіч, Коутінью, Ікарді та ще 11 гравців, які впродовж кар'єри грали за Інтер і Барселону

Напередодні поєдинку між міланським Інтером та іспанською Барселоною у рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів пригадуємо гравців, які залишили слід в історії обох колективів.
Міклош Сегеді
Інтер (1947-49) – 17 матчів, 3 голи
Барселона (1950-52) – 34 матчі, 2 гола
Луїс Суарес
Барселона (1955-61) – 122 матчі, 61 гол
Інтер (1961-70) – 256 матчів, 42 гола
Луїш Фігу
Барселона (1995-2000) – 172 матчі, 30 голів
Інтер (2005-09) – 105 матчів, 9 голів
Роналдо
Барселона (1996-97) – 37 матчів, 34 м'ячі
Інтер (1997-2002) – 68 матчів, 49 м'ячів
Тьягу Мотта
Барселона (2001-07) – 96 матчів, 6 м'ячів
Інтер (2009-12) – 55 матчів, 11 м'ячів
Франческо Коко
Барселона (2001-02) – 23 матчі, 1 гол
Інтер (2002-07) – 26 матчів
Рікарду Куарежма
Барселона (2003-04) – 22 матчі, 1 гол
Інтер (2008-10) – 24 матчі, 1 гол
Едгар Давідс
Барселона (2004) – 18 матчів, 1 гол
Інтер (2004-05) – 14 матчів
Самюель Ето'О
Барселона (2004-09) – 145 матчів, 108 м'ячів
Інтер (2009-11) – 67 матчів, 33 м'ячі
Златан Ібрагімовіч
Інтер (2006-09) – 88 матчів, 57 м'ячів
Барселона (2009-11) – 29 матчів, 16 м'ячів
Максвелл
Інтер (2006-09) – 70 матчів, 1 гол
Барселона (2009-12) – 57 матчів, 1 гол
Мартін Монтоя
Барселона (2011-16) – 45 матчів, 1 гол
Інтер (2015-16) – 3 матчі
Рафінья Алькантара
Барселона (2011- ) – 52 матчі, 8 м'ячів
Інтер (2018) – 17 матчів, 2 м'ячі
Мауро Ікарді
Барселона (2008-11, кантера)
Інтер (2013- ) – 167 матчів, 106 м'ячів
Бальде Кейта
Барселона (2004-11, кантера)
Інтер (2018- ) – 9 матчів
Філіппе Коутінью
Інтер (2008-13) – 28 матчів, 3 м'ячі
Барселона (2018- ) – 29 матчів, 12 м'ячів
Бонус: Еленіо Еррера (тренер)
Барселона (1958-60, 1979-81) – 2 чемпіонства, 2 Кубки Іспанії, 2 Кубки ярмарків
Інтер (1960-68, 1973-74) – 3 чемпіонства, 2 Кубки європейських чемпіонів, 2 Міжконтинентальних кубки