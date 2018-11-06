toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА НАПОЛІ - ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Роналдо, Фігу, Ібрагімовіч, Коутінью, Ікарді та ще 11 гравців, які впродовж кар'єри грали за Інтер і Барселону

12:02 1
Роналдо, Фігу, Ібрагімовіч, Коутінью, Ікарді та ще 11 гравців, які впродовж кар'єри грали за Інтер і Барселону
Роналдо в футболках обох грандів / колаж Mundo Deportivo

Напередодні поєдинку між міланським Інтером та іспанською Барселоною у рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів пригадуємо гравців, які залишили слід в історії обох колективів.

Міклош Сегеді

Інтер (1947-49) – 17 матчів, 3 голи

Барселона (1950-52) – 34 матчі, 2 гола

Луїс Суарес

Барселона (1955-61) – 122 матчі, 61 гол

Інтер (1961-70) – 256 матчів, 42 гола

Луїш Фігу

Барселона (1995-2000) – 172 матчі, 30 голів

Інтер (2005-09) – 105 матчів, 9 голів

Роналдо

Барселона (1996-97) – 37 матчів, 34 м'ячі

Інтер (1997-2002) – 68 матчів, 49 м'ячів

Тьягу Мотта

Барселона (2001-07) – 96 матчів, 6 м'ячів

Інтер (2009-12) – 55 матчів, 11 м'ячів

Франческо Коко

Барселона (2001-02) – 23 матчі, 1 гол

Інтер (2002-07) – 26 матчів

Рікарду Куарежма

Барселона (2003-04) – 22 матчі, 1 гол

Інтер (2008-10) – 24 матчі, 1 гол

Едгар Давідс

Барселона (2004) – 18 матчів, 1 гол

Інтер (2004-05) – 14 матчів

Самюель Ето'О

Барселона (2004-09) – 145 матчів, 108 м'ячів

Інтер (2009-11) – 67 матчів, 33 м'ячі

Златан Ібрагімовіч

Інтер (2006-09) – 88 матчів, 57 м'ячів

Барселона (2009-11) – 29 матчів, 16 м'ячів

Максвелл

Інтер (2006-09) – 70 матчів, 1 гол

Барселона (2009-12) – 57 матчів, 1 гол

Мартін Монтоя

Барселона (2011-16) – 45 матчів, 1 гол

Інтер (2015-16) – 3 матчі

Рафінья Алькантара

Барселона (2011- ) – 52 матчі, 8 м'ячів

Інтер (2018) – 17 матчів, 2 м'ячі

Мауро Ікарді

Барселона (2008-11, кантера)

Інтер (2013- ) – 167 матчів, 106 м'ячів

Бальде Кейта

Барселона (2004-11, кантера)

Інтер (2018- ) – 9 матчів

Філіппе Коутінью

Інтер (2008-13) – 28 матчів, 3 м'ячі

Барселона (2018- ) – 29 матчів, 12 м'ячів

Бонус: Еленіо Еррера (тренер)

Барселона (1958-60, 1979-81) – 2 чемпіонства, 2 Кубки Іспанії, 2 Кубки ярмарків

Інтер (1960-68, 1973-74) – 3 чемпіонства, 2 Кубки європейських чемпіонів, 2 Міжконтинентальних кубки

Ліга чемпіонів4 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Барселона: Вівторок 06 листопада 2018

Інтер
до матчу
9
год
:
56
хв
Барселона
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Статті Ліга чемпіонів Барселона Барселона Самюель Ето'О Самюель Ето'О Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Едгар Давідс Мауро Ікарді Мауро Ікарді Кейта Бальде Кейта Бальде Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Луїс Суарес Мірамонтес Мартін Монтоя Мартін Монтоя Рафінья Рафінья Максвелл Максвелл Роналдо Луїш Фігу Інтер - Барселона Інтер Інтер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
56
хв
Наполі
22:00
Парі Сен-Жермен
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук