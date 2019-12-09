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Барселона не планує нікого продавати взимку, – Бартомеу

15:28 262 Читать на русском
Барселона не планує нікого продавати взимку, – Бартомеу
Жозеп-Марія Бартомеу / Reuters

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу розповів про трансферні плани каталонців на найближче трансферне вікно.

"Ми не очікуємо продажів в січні. У нас збалансований склад, і ми не можемо собі дозволити когось відпустити. Буває, що гравець виявляє бажання піти, але це відбувається в кінці сезону. Іноді ми їх відпускаємо, іноді переконуємо їх залишитися.

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Інтерес до Лаутаро Мартінеса? Це підступне питання. Інтер грає дуже добре, і аргентинець не єдиний, хто мене вразив. Міланці не просто так лідирують в чемпіонаті Італії", – цитує Бартомеу La Repubblica.

Нагадаємо, Барселона поділяє перше місце в чемпіонаті Іспанії разом з Реалом, маючи в активі по 34 пункти та оформила вихід до плей-офф Ліги чемпіонів.

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