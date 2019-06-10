Інформація про реформування Ліги чемпіонів виявилася фейком – офіційна заява УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зробив заяву щодо інформації про зміну формату Ліги чемпіонів.

"Ніяких конкретних пропозицій щодо можливих змін в Лізі Чемпіонів не існує. Обговорення цієї теми ведуться тільки на консультаційної основі. Ми також хотіли б відзначити, що запропоновані зміни в формат Ліги чемпіонів були ініційовані Асоціацією Європейських Клубів (ECA), а не УЄФА", – йдеться у заяві прес-служби УЄФА.

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Також своєю думкою щодо питання в інтерв'ю Spiegel поділився президент УЄФА Александер Чеферін: "Якщо хочете мою думку, то нічого взагалі не повинно змінюватися. Футбол – це єдиний європейський продукт, який на сьогоднішній день є найкращим у світі.

Ліга чемпіонів – глобальний турнір. Він стає все популярнішим і популярнішим в Китаї, в США. В Європі навряд чи від нього можна отримати щось іще

ECA представила нам свою пропозицію. Після цього ми одразу ж припинили розмови про те, що УЄФА думає про проведення матчів єврокубків на вихідних. Цього не трапиться. Тепер все знову драматизується іншим чином.

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Що стосується гарантованої участі великих клубів в Лізі чемпіонів, то звичайно, цього не повинно бути. Але ж вони і так завжди там. А ось середні клуби після можливої реформи дійсно могли б отримати вигоду. Але я не впевнений, що нинішня ідея цієї реформи буде реалізована".