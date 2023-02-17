Як склалися долі тріумфаторів? "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про те, що згодом відбулося у житті футболістів Інтера, які вийшли у старті на фінал ЛЧ з Баварією.

Жуліо Сезар

Після відходу з Інтера у 2012-му бразилець добряче покатався по світу: Англія (КПР), Канада (Торонто), Португалія (Бенфіка) та врешті-решт рідний Фламенго. Найбільших успіхів воротар досягнув з Бенфікою – здобув три чемпіонства, Кубок Португалії, Суперкубок та Кубок ліги. Тепер Жуліо Сезар займається агентською діяльністю в рамках власної компанії JC12 Sports.

Майкон

"Я дуже щасливий бути тут. Це перша нагода для мене зіграти на такому турнірі. Для мене це насолода", – так бразильський оборонець описував свої відчуття від недавньої поїздки у Москву на "кубок легенд". Якщо ти закриваєш очі на вбивства і брехню, то у цивілізованому світі не можеш вважатися легендою.

Лусіо

У 2012-му бразильський захисник переїхав у Ювентус, а згодом вирушив на Батьківщину, де грав до 42-х років і завершив виступи у 2019-му (з невеликою паузою на екзотичну поїздку в Індію). Зараз Лусіо насолоджується життям, проводить час із сім’єю, їздить з просвітницькими місіями та бере участь у різноманітних футбольних заходах.

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Вальтер Самуель

Тріумфального фіналу аргентинський оборонець відіграв за Інтер ще чотири сезони, після чого поїхав догравати у Базель. За два роки у Швейцарії Самуель встиг зібрати головні тамтешні нагороди – виграв чемпіонат та Кубок Швейцарії. Невдовзі аргентинець розпочав тренерську кар’єру в Інтері, де асистував Стефано Піолі. Далі знову була Швейцарія та статус асистента головного тренера Лугано. У серпні 2018-го Вальтер Самуель став помічником Ліонеля Скалоні у збірній Аргентини (а також паралельно взявся працювати у збірній U-17). Що було далі, ви точно знаєте – Самуель долучився до перемоги Мессі та компанії на чемпіонаті світу.

Крістіан Ківу

До табору "нерадзуррі" румун приєднався у 2007-му і відтоді майже не розлучався з клубом, що став для нього рідним. У 2014-му Ківу завершив кар’єру та після невеликої паузи розпочав тренерську діяльність в Інтері. Нині він тренує команду U19, з якою виступав у Юнацькій лізі УЄФА. Шлях підопічних Ківу нещодавно перервався на стадії 1/16 фіналу, де дорогу Інтеру перейшов львівський Рух.

Хав'єр Дзанетті

Капітан, найстарший польовий гравець золотого Інтера. Дзанетті потрапив на "Сан-Сіро" у 1995-му, відіграв там 19 сезонів та завершив активні виступи майже у 41. Ще трохи цифр – за Інтер Дзанетті відіграв 858 матчів та виграв з командою 16 трофеїв. Не дивно, що після футбольної кар’єри "Пупі" залишився у структурі клубу, де обіймає посаду віце-президента.

Естебан Камб'яссо

Колега Майкона за світоглядом. Камб'яссо ще у 2018-му приїжджав до Києва на фінал ЛЧ, але недавно відвідав країну-терористку, де безтурботно бігав з м’ячем.

Веслі Снейдер

"Наше серце з усім народом України. Розраховуйте на мою повну підтримку зараз та в майбутньому", – а це вже пост у соцмережах від екс-партнера Майкона та Камб'яссо. Окрім слів, Снейдер допомагає справами та долучається до благодійних ініціатив на користь України. Якщо ж згадувати футбольну кар’єру нідерландця, то після Інтера він добряче подорожував: Галатасарай, Ніцца, Аль-Гарафа. Все ж праймовий Веслі був саме у Мілані. Нині Снейдер працює у ролі експерта на телебаченні, захоплюється виноробством та бере участь у заходах УЄФА.

Самюель Ето'о

Ще один меценат, який у травні став організатором благодійного матчу на підтримку українських біженців. Варто зауважити, що участь у ньому взяли чимало згаданих гравців золотого Інтера: Жуліо Сезар, Хав'єр Дзанетті, Веслі Снейдер. Нині Ето'о обіймає посаду керівника Камерунської федерації футболу та нерідко потрапляє у скандали через свою вдачу. До речі, після фіналу ЛЧ-2010 Самюель змінив ще 7 команд (зокрема, грав за російський Анжи), проте його пік минув саме на "Сан-Сіро".

Дієго Міліто

Автор двох голів у фіналі з Баварією на "Сантьяго Бернабеу". У 2014-му аргентинець поїхав завершувати у рідний Расінг, де провів ще три сезони. Там же розпочав діяльність футбольного функціонера та виконував функції спортивного директора. Зараз залучається експертом на матчі Ліги чемпіонів, подорожує та проводить час із сім’єю.

Горан Пандєв

Головний футбольний довгожитель того великого Інтера. Лише у вересні минулого року оголосив про завершення кар’єри у 39 років. Важливо те, що Горан догравав не у третьосортних турнірах, а вважався важливим гравцем для Дженоа і Парми. Більше того, майже у 38 Пандєв вивів збірну Північної Македонії на Євро, де зустрівся з Україною.