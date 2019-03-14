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Хуммельс: Якість Ліверпуля проявилась після другого забитого голу

13:26 230 Читать на русском
Хуммельс: Якість Ліверпуля проявилась після другого забитого голу
Матс Хуммельс / Reuters

Захисник Баварії Матс Хуммельс визнав, що Ліверпуль показав свою якість в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

39’ Жоель Матіп
 
Садьйо Мане 26’
Вірджил ван Дейк 69’
Садьйо Мане 84’

"Я знаю Юргена Клоппа, він дуже добре усуває сильні сторони суперника, і сьогодні він показав це знову.

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Після того, як рахунок став 1:2 ми втратили нашу віру. Після цього Ліверпуль був кращою командою. Але це не був чудовий футбольний матч", – цитує слова Хуммельса на після матчевій прес-конференції Sky Sports.

Ніко Ковач додав на післяматчевій прес-конференції: "Ви побачили, яку якість гри показав Ліверпуль після другого забитого голу. Але ми все ще маємо два титули для боротьби. Баварія на вершині в Бундеслізі, і все ще в Кубку. Наша мета виграти обидва ці змагання".

Теги
Баварія - Ліверпуль Матс Хуммельс Матс Хуммельс Баварія Баварія Ліга чемпіонів Ніко Ковач Ніко Ковач
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