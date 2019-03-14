Хуммельс: Качество Ливерпуля проявилась после второго забитого гола

Защитник Баварии Матс Хуммельс признал, что Ливерпуль показал свое качество в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я знаю Юргена Клоппа, он очень хорошо устраняет сильные стороны соперника, и сегодня он показал это снова.

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После того, как счет стал 1:2 мы потеряли нашу веру. После этого Ливерпуль был лучшей командой. Но это не был замечательный футбольный матч", – цитирует слова Хуммельса на послематчевой пресс-конференции Sky Sports.



Ковач добавил на послематчевой пресс-конференции: "Вы увидели, какое качество игры показал Ливерпуль после второго забитого гола. Но мы все еще имеем два титула для борьбы. Бавария на вершине в Бундеслиге, и все еще в Кубке. Наша цель – выиграть оба эти соревнования".