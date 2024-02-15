Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд намагався забити красивий гол в матчі з Копенгагеном у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Норвезький форвард не зумів відзначитися в матчі проти данської команди (3:1), утім, мав яскравий момент на 29 хвилині зустрічі.

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Ерлінг Холанд отримав передачу з флангу від Жеремі Доку, в красиво стрибку пробив, але м'яч полетів вище воріт. Форвард Манчестер Сіті підплигнув на 2,34 метра і ледь уник травми, оскільки невдало приземлився на газон. Акробатичний момент Холанда порівняли з голом Кріштіану Роналду у ворота Ювентуса у 2018 році, який він забив виступаючи за Реал. Португалець переправив м'яч у сітку, стрибнувши на 2,38 метра.

Нагадаємо, Манчестер Сіті обіграв Копенгаген у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 3:1.

У поточному сезоні Холанд зіграв за Манчестер Сіті у 26 матчах у всіх турнірах. В активі Ерлінга 21 гол та шість результативних передач.

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