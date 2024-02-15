Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд пытался забить красивый гол в матче с Копенгагеном в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Норвежский форвард не сумел отличиться в матче против датской команды (3:1), впрочем, имел яркий момент на 29 минуте встречи.

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Эрлинг Холанд получил передачу с фланга от Жереми Доку, в красиво прыжке пробил, но мяч полетел выше ворот. Форвард Манчестер Сити подпрыгнул на 2,34 метра и едва избежал травмы, поскольку неудачно приземлился на газон. Акробатический момент Холанда сравнили с голом Криштиану Роналду в ворота Ювентуса в 2018 году, который он забил выступая за Реал. Португалец переправил мяч в сетку, прыгнув на 2,38 метра.

Напомним, Манчестер Сити обыграл Копенгаген в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1.

В текущем сезоне Холанд сыграл за Манчестер Сити в 26 матчах во всех турнирах. В активе Эрлинга 21 гол и шесть результативных передач.

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