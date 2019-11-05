Холанд відзначився у четвертому поспіль матчі Ліги чемпіонів та оновив історичне досягнення

Форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд відкрив рахунок в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Наполі та вписав своє прізвище в історію турніру.
Гол з пенальті у ворота Наполі став особливим для форварда Зальцбурга Ерлінга Холанда, інформує Opta.
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Форвард відзначився у четвертому матчі поспіль та став у один ряд із Зе Карлосом, Алессандро Дель П'єро та Дієго Костою. Окрім цього, Холанд забив 7 гол в перших чотирьох матчах в Лізі чемпіонів, ставши абсолютним рекордсменом турніру. Цікаво, що на рахунку найближчих конкурентів норвежця лише 5 голів у перших 4 матчах Ліги чемпіонів.
До слова, Холанд провів 16 матчів у сезоні 2019/20, відзначившись 22 голами та 6 гольовими передачами в усіх турнірах.
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