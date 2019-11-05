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Холанд отличился в четвертом подряд матче Лиги чемпионов и обновил историческое достижение

5 ноября 22:44 104 Читати українською
Холанд отличился в четвертом подряд матче Лиги чемпионов и обновил историческое достижение
Эрлинг Холанд / Opta

Форвард Зальцбурга Эрлинг Холанд открыл счет в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Наполи и продолжает вписывать свою фамилию в историю турнира.

44’ Ирвинг Лосано
 
Эрлинг Холанд 11’
11’ Эрлинг Холанд
44’ Ирвинг Лосано

Гол с пенальти в ворота Наполи стал особенным для форварда Зальцбурга Эрлинга Холанда, информирует Opta.

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Форвард отличился в четвертом матче подряд и стал в один ряд с Зе Карлосом, Алессандро Дель Пьеро и Диего Костой. Кроме этого, Холанд забил 7 гол в первых четырех матчах в Лиге чемпионов, став абсолютным рекордсменом турнира. Интересно, что на счету ближайших конкурентов норвежца лишь 5 голов в первых 4 матчах Лиги чемпионов.

К слову, Холланд провел 16 матчей в сезоне 2019/20, отметившись 22 голами и 6 голевыми передачами во всех турнирах.

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Зальцбург Зальцбург Лига чемпионов Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Наполи - Зальцбург
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