Холанд отличился в четвертом подряд матче Лиги чемпионов и обновил историческое достижение

Форвард Зальцбурга Эрлинг Холанд открыл счет в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Наполи и продолжает вписывать свою фамилию в историю турнира.

Гол с пенальти в ворота Наполи стал особенным для форварда Зальцбурга Эрлинга Холанда, информирует Opta.

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Форвард отличился в четвертом матче подряд и стал в один ряд с Зе Карлосом, Алессандро Дель Пьеро и Диего Костой. Кроме этого, Холанд забил 7 гол в первых четырех матчах в Лиге чемпионов, став абсолютным рекордсменом турнира. Интересно, что на счету ближайших конкурентов норвежца лишь 5 голов в первых 4 матчах Лиги чемпионов.

К слову, Холланд провел 16 матчей в сезоне 2019/20, отметившись 22 голами и 6 голевыми передачами во всех турнирах.

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7 - Erling Haaland has scored seven goals in his first four Champions League appearances – two more than any other player in the competition’s history. Wunderkind. pic.twitter.com/thPucN0KNM — OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2019