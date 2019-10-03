Холанд повторил достижение ван Бастена, Симеоне и Дрогба

Форвард Зальцбурга Эрлинг Холанд установил личное достижение в Лиге чемпионов и стал в один ряд с легендами футбола.

Нападающий австрийского Зальцбурга Эрлинг Холанд повторил рекорд голландца Марко ван Бастена, аргентинца Диего Симеоне и ивуарийца Дидье Дрогба, сообщил УЕФА в своем Твиттере. 19-летний норвежец стал четвертым игроком в истории, кто забил четыре гола в двух своих первых играх в Лиге чемпионов.

Ливерпуль – Зальцбург – 4:3 – видео голов и обзор матча

Холанд отметился голом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля. Встреча прошла на стадионе Энфилд и закончилась победой британской команды со счетом 4:3. Ранее норвежец оформил хет-трик в матче с бельгийским Генком (6:2).

После 2-го тура у Ливерпуля и Зальцбурга по 3 пункта в турнирной таблице группы Е. В следующем туре Зальцбург примет Наполи, а Ливерпуль поедет в гости к Генку. Оба матча пройдут 23 октября.

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