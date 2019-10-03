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Холанд повторил достижение ван Бастена, Симеоне и Дрогба

11:22 36 Читати українською
Холанд повторил достижение ван Бастена, Симеоне и Дрогба
Эрлинг Холанд / Фото из открытых новостей

Форвард Зальцбурга Эрлинг Холанд установил личное достижение в Лиге чемпионов и стал в один ряд с легендами футбола.

9’ Садио Мане
25’ Эндрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
69’ Мохамед Салах
 
Хван Хи Чхан 39’
Такуми Минамино 56’
Эрлинг Холанд 61’
9’ Садио Мане
25’ Эндрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
39’ Хван Хи Чхан
56’ Такуми Минамино
61’ Эрлинг Холанд
69’ Мохамед Салах

Нападающий австрийского Зальцбурга Эрлинг Холанд повторил рекорд голландца Марко ван Бастена, аргентинца Диего Симеоне и ивуарийца Дидье Дрогба, сообщил УЕФА в своем Твиттере. 19-летний норвежец стал четвертым игроком в истории, кто забил четыре гола в двух своих первых играх в Лиге чемпионов.

Ливерпуль – Зальцбург – 4:3 – видео голов и обзор матча

Холанд отметился голом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля. Встреча прошла на стадионе Энфилд и закончилась победой британской команды со счетом 4:3. Ранее норвежец оформил хет-трик в матче с бельгийским Генком (6:2).

После 2-го тура у Ливерпуля и Зальцбурга по 3 пункта в турнирной таблице группы Е. В следующем туре Зальцбург примет Наполи, а Ливерпуль поедет в гости к Генку. Оба матча пройдут 23 октября.

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Лига чемпионов Ливерпуль - Зальцбург Марко ван Бастен Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Зальцбург Зальцбург Диего Симеоне Диего Симеоне Дидье Дрогба Дидье Дрогба Ливерпуль Ливерпуль Генк Генк
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