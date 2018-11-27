Хоффенхайм – Шахтар: Заховайло не вірить у "гірників" та переконаний в перемозі господарів

Футбольний агент В'ячеслав Заховайло зробив прогноз на матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів між Хоффенхаймом і Шахтарем.

"Не полетіли до Німеччини Марлос і Ракицький. Це половина команди. Велика втрата, одним словом.

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Думаю, що Хоффенхайм не "відпустить" Шахтар в такому вигляді. Ми бачили, як німці грали в Харкові. "Гірники" можуть на рівних грати з таким суперником, проте за умови, що буде оптимальний склад. Без Марлоса, Ракицького і Тайсона Шахтар – це середня команда для Європи.

З такими втратами українцям нема чого ловити в Німеччині, за великим рахунком. Хочеться побажати удачі, однак шансів на успіх вкрай мало. Тому поставлю на перемогу Хоффенхайма, який захоче достроково закрити питання своєї участі в плей-офф Ліги Європи в наступному році", – сказав Заховайло порталу Рейтинг Букмекерів.

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