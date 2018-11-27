Хоффенхайм – Шахтер: Заховайло не верит в "горняков" и убежден в победе хозяев

Футбольный агент Вячеслав Заховайло сделал прогноз на матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов между Хоффенхаймом и Шахтером.

"Не полетели в Германию Марлос и Ракицкий. Это половина команды. Большая потеря, одним словом.

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Думаю, что Хоффенхайм не "отпустит" Шахтер в таком виде. Мы видели, как немцы играли в Харькове. "Горняки" могут на равных играть с таким соперником, однако при условии, что будет оптимальный состав. Без Марлоса, Ракицкого и Тайсона Шахтер – это средняя команда для Европы.

С такими потерями украинцам нечего ловить в Германии, по большому счету. Хочется пожелать удачи, однако шансов на успех крайне мало. Поэтому поставлю на победу Хоффенхайма, который захочет досрочно закрыть вопрос своего участия в плей-офф Лиги Европы в следующем году", – сказал Заховайло порталу Рейтинг букмекеров.

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