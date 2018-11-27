toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ РОМА - РЕАЛ МАДРИД

Хоффенхайм – Шахтер: Заховайло не верит в "горняков" и убежден в победе хозяев

12:25 44 Читати українською
Хоффенхайм – Шахтер: Заховайло не верит в "горняков" и убежден в победе хозяев
Вячеслав Заховайло / Фото: соцсети

Футбольный агент Вячеслав Заховайло сделал прогноз на матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов между Хоффенхаймом и Шахтером.

"Не полетели в Германию Марлос и Ракицкий. Это половина команды. Большая потеря, одним словом.

Хоффенхайм – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Думаю, что Хоффенхайм не "отпустит" Шахтер в таком виде. Мы видели, как немцы играли в Харькове. "Горняки" могут на равных играть с таким соперником, однако при условии, что будет оптимальный состав. Без Марлоса, Ракицкого и Тайсона Шахтер – это средняя команда для Европы.

С такими потерями украинцам нечего ловить в Германии, по большому счету. Хочется пожелать удачи, однако шансов на успех крайне мало. Поэтому поставлю на победу Хоффенхайма, который захочет досрочно закрыть вопрос своего участия в плей-офф Лиги Европы в следующем году", – сказал Заховайло порталу Рейтинг букмекеров.

ПСЖ и Ливерпуль в смертельной битве, Зинченко ожидает шанс от Гвардиолы – анонс самых интересных матчей 5 тура ЛЧ

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм
до матча
8
час
:
22
мин
Шахтер
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Шахтер Шахтер Вячеслав Заховайло Хоффенхайм - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
22
мин
Хоффенхайм
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук