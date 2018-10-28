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Хоффенхайм — Ліон – 3:3 – відео голів та огляд матчу

24 жовтня 09:16 462 Читать на русском
Хоффенхайм — Ліон – 3:3 – відео голів та огляд матчу
Хоффенхайм — Ліон – 3:3 – відео голів та огляд матчу

У матчі 3 туру Ліги чемпіонів Хоффенхайм та Ліон видали феєричну нічию (3:3). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Після першого тайму рахунок був лише 1:1, але у другій половині зустрічі команди забили ще по 2 м’ячі. Спочатку вийшов вперед Хоффенхайм, потім Ліон відновив перевагу та забив свій третій гол, а вже у додатковий час Хоффенхайм встановив остаточний рахунок у матчі.

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Цей результат влаштував Шахтар, який у паралельному матчі програв Ман Сіті. Ліон у свою чергу втратив лідерство у групі F. У французів 5 очок, 6 у Манчестер Сіті. У Шахтаря та Хоффенхайма по 2 пункти.

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Ліга чемпіонів, група F, 3 тур

Хоффенхайм – Ліон – 3:3

Голи: Крамаріч, 33, 47, Жоелітон, 90+2 – Траоре, 27, Ндомбеле, 59, Депай, 67

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів3 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Ліон: Вівторок 23 жовтня 2018

Хоффенхайм
Матч завершено
3 : 3
Ліон
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