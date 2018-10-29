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Хоффенхайм — Лион – 3:3 – видео голов и обзор матча

24 октября 09:41 447 Читати українською
Хоффенхайм — Лион – 3:3 – видео голов и обзор матча
Хоффенхайм — Лион – 3:3 – видео голов и обзор матча

В матче 3 тура Лиги чемпионов Хоффенхайм и Лион выдали феерическую ничью (3:3). Смотрите видео голов и обзор матча.

После первого тайма счет был только 1:1, но во второй половине встречи команды забили еще по 2 мяча. Сначала вышел вперед Хоффенхайм, потом Лион восстановил преимущество и забил свой третий гол, а уже в дополнительное время Хоффенхайм установил окончательный счет в матче.

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Этот результат устроил Шахтер, который в параллельном матче проиграл Манчестер Сити. Лион в свою очередь потерял лидерство в группе F. У французов 5 очков, 6 у Манчестер Сити. У Шахтера и Хоффенхайма по 2 пункта.

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Лига чемпионов, група F, 3 тур

Хоффенхайм – Лион – 3:3

Голі: Крамарич, 33, 47, Жоелитон, 90+2 – Траоре, 27, Ндомбеле, 59, Депай, 67

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов3 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Лион: Вторник 23 октября 2018

Хоффенхайм
Матч окончен
3 : 3
Лион
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