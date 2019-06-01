"Хлопці, як вам ця пісня?!" – фанат Тоттенхема принизив Арсенал, нагадавши про чергове непотрапляння в ЛЧ

Вболівальник "шпор" вирішив добити "канонірів" після болючої поразки у фіналі Ліги Європи.

Прихильники ворогуючих команд ніколи не втратять шансу потролити опонента.

Тоттенхем – Ліверпуль: двійник Клоппа пив і розважався з фанатами напередодні фіналу Ліги чемпіонів

Цього разу жертвою стали фанати лондонського Арсеналу. Повз їхній стадіон Емірейтс їхав чоловік з табору принципового суперника, який раптом згадав, що "червоно-білі" знову пропустять Лігу чемпіонів. Щоб "підняти" настрій "канонірів", він гучно увімкнув їм легендарний гімн головного євротурніру у своєму автомобілі і почав підспівувати. Втім, обличчя місцевої публіки чомусь не засяяли усмішками від подібних дотепів.

Нагадаємо, Тоттенхем вже забезпечив собі місце в груповому етапі ЛЧ на наступний сезон. Більше того, команда Почеттіно може виграти турнір вже цього року, якщо здобуте перемогу у фіналі над Ліверпулем.

Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за "шпор" у фіналі Ліги чемпіонів