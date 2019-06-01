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"Хлопці, як вам ця пісня?!" – фанат Тоттенхема принизив Арсенал, нагадавши про чергове непотрапляння в ЛЧ

12:43 138 Читать на русском
"Хлопці, як вам ця пісня?!" – фанат Тоттенхема принизив Арсенал, нагадавши про чергове непотрапляння в ЛЧ
Гравці Арсенала / Reuters

Вболівальник "шпор" вирішив добити "канонірів" після болючої поразки у фіналі Ліги Європи.

Прихильники ворогуючих команд ніколи не втратять шансу потролити опонента.

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Цього разу жертвою стали фанати лондонського Арсеналу. Повз їхній стадіон Емірейтс їхав чоловік з табору принципового суперника, який раптом згадав, що "червоно-білі" знову пропустять Лігу чемпіонів. Щоб "підняти" настрій "канонірів", він гучно увімкнув їм легендарний гімн головного євротурніру у своєму автомобілі і почав підспівувати. Втім, обличчя місцевої публіки чомусь не засяяли усмішками від подібних дотепів.

Нагадаємо, Тоттенхем вже забезпечив собі місце в груповому етапі ЛЧ на наступний сезон. Більше того, команда Почеттіно може виграти турнір вже цього року, якщо здобуте перемогу у фіналі над Ліверпулем.

Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за "шпор" у фіналі Ліги чемпіонів

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