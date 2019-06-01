"Ребята, как вам эта песня ?!" – фанат Тоттенхэма унизил Арсенал, напомнив об очередном непопадании в ЛЧ

Болельщик "шпор" решил добить "канониров" после болезненного поражения в финале Лиги Европы.

Поклонники враждующих команд никогда не потеряют шанс потроллить оппонента.

Тоттенхэм – Ливерпуль: двойник Клоппа пил и развлекался с фанатами накануне финала Лиги чемпионов

На этот раз жертвой стали фанаты лондонского Арсенала. Мимо их стадиона Эмирейтс ехал человек из лагеря принципиального соперника, который вдруг вспомнил, что "красно-белые" снова пропустят Лигу чемпионов. Чтобы "поднять" настроение "канониров", он громко включил им легендарный гимн главного еврокубка в своем автомобиле и начал подпевать. Впрочем, лица местной публики почему-то не засияли улыбками от подобных острот.

Напомним, Тоттенхэм уже обеспечил себе место в групповом этапе ЛЧ на следующий сезон. Более того, команда Почеттино может выиграть турнир уже в этом году, если одержит победу в финале над Ливерпулем.

Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за "шпор" у фіналі Ліги чемпіонів