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"Ребята, как вам эта песня ?!" – фанат Тоттенхэма унизил Арсенал, напомнив об очередном непопадании в ЛЧ

12:43 35 Читати українською
"Ребята, как вам эта песня ?!" – фанат Тоттенхэма унизил Арсенал, напомнив об очередном непопадании в ЛЧ
Игроки Арсенала / Reuters

Болельщик "шпор" решил добить "канониров" после болезненного поражения в финале Лиги Европы.

Поклонники враждующих команд никогда не потеряют шанс потроллить оппонента.

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На этот раз жертвой стали фанаты лондонского Арсенала. Мимо их стадиона Эмирейтс ехал человек из лагеря принципиального соперника, который вдруг вспомнил, что "красно-белые" снова пропустят Лигу чемпионов. Чтобы "поднять" настроение "канониров", он громко включил им легендарный гимн главного еврокубка в своем автомобиле и начал подпевать. Впрочем, лица местной публики почему-то не засияли улыбками от подобных острот.

Напомним, Тоттенхэм уже обеспечил себе место в групповом этапе ЛЧ на следующий сезон. Более того, команда Почеттино может выиграть турнир уже в этом году, если одержит победу в финале над Ливерпулем.

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