Хетафе несподівано розтрощив Алавес

В матчі 20 туру Ла Ліги Хетафе в домашньому поєдинку не помітив Алавес. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 20 тур

Хетафе – Алавес – 4:0

Голи: Мата, 33, (пен), 88, Моліна, 46, 55

Хетафе досить сенсаційно розтрощив Алавес. В першому таймі Мата відкрив рахунок з пенальті, а от по перерві Алавес був знищений завдяки дублю Моліни та другому голу Моліни.

Завдяки цій перемозі Хетафе набрав 31 пункт і піднявся на 6 місце, Алавес з 32 очками залишився на 5 місці.