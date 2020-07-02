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Хет-трик, щоб продати себе в Серію А, і збірна, яку привчали пити вино: Джулай – про ЧС-1990

2 липня 16:30 - Читать на русском
Хет-трик, щоб продати себе в Серію А, і збірна, яку привчали пити вино: Джулай – про ЧС-1990
Томаш Скухрави (у центрі) – новачок Дженоа / Фото із відкритих джерел
Дмитро Джулай Дмитро Джулай

Український коментатор продовжує серію спогадів про матчі чемпіонату світу-1990, які прийняла Італія. Потужна доза ностальгії – гарантована!

Сьогодні у випуску – другий матч 1/8 фіналу.

23 червня на стадіоні Сан Нікола у Барі збірна Чехословаччини лише у середині другого тайму дотиснула сенсаційну Коста-Ріку (4:1). Хет-трик оформив форвард-гренадер празької Спарти Томаш Скухрави, який не приховував, що завдяки вдалому виступу на Мундіалі прагне переїхати в Кальчо.

Слухаємо!

Епічний ляп божевільного кіпера, який поспішав на зустріч із долею, і дубль 38-річного бомбардира: Джулай – про ЧС-1990

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