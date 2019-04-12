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Хет-трик Феліша у відеоогляді матчу Бенфіка –​​​​​​​ Айнтрахт

00:53 63 Читать на русском
Хет-трик Феліша у відеоогляді матчу Бенфіка –​​​​​​​ Айнтрахт
Жоау Феліш / соцмережі

Бенфіка вдома у фантастичному першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи перемогла Айнтрахт. Дивіться відео голів та огляд матчу.

21’ Жоау Феліш
43’ Жоау Феліш
51’ Рубен Діаш
54’ Жоау Феліш
 
Обіте Н'Діка 20’
Лука Йовіч 41’
Гонсало Пасієнсія 72’
20’ Обіте Н'Діка
21’ Жоау Феліш
41’ Лука Йовіч
43’ Жоау Феліш
51’ Рубен Діаш
54’ Жоау Феліш
72’ Гонсало Пасієнсія

Бенфіка у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи вдома зустрілась із Айнтрахтом. Перфоманс Жоау Феліша змусив капітулювати німецьку команду і сподіватись на успіх у другому поєдинку. Юна зірка "орлів" оформив хет-трик та віддав асист на Діаса.

Ліга Європи: Челсі мінімально обіграв Славію, Феліш хет-триком допоміг Бенфіці перемогти Айнтрахт

Матч-відповідь відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом на Коммерцбанк Арені.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Ліга Європи Відеоновини Жоау Феліш Жоау Феліш Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Бенфіка Бенфіка Бенфіка - Айнтрахт Франкфурт
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