Баварія розтрощила Барселону на Камп Ноу (3:0) – Роберт Лєвандовскі каталонцям не допоміг. Дивіться відеоогляд зустрічі на "Футбол 24".

Баварія здобула другу "суху" перемогу над Барселоною, цього разу – у футбольному храмі під назвою Камп Ноу. Юліан Нагельсманн став першим тренером у історії футболу, який обіграв каталонців у Лізі чемпіонів чотири рази поспіль. Навіть Жозе Моурінью обіграв Барсу лише тричі!

Баварія вшосте поспіль розгромила Барселону – Гнабрі віддав три асисти, каталонці не завдали жодного удару в площину

Роберт Лєвандовскі відзначитися у цій зустрічі не зміг, бо Серж Гнабрі грав за іншу команду. Правий вінгер Баварії асистував трьом різним партнерам, і всі вони – Мане, Шупо-Мотінг та Павар – забили. Каталонська команда не змогла знайти гідної відповіді...

Завдяки цій перемозі Баварія гарантувала собі перше місце у групі С. Барселона продовжить цей єврокубковий сезон у Лізі Європи.