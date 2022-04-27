Гвардіола озвірів через помилку гравця Ман Сіті – Агуеро пригадав свій конфлікт з тренером
Керманич Ман Сіті Хосеп Гвардіола давав волю емоціям у півфіналі ЛЧ проти Реала (4:3).
Особливо на критику тренера наривався Ріяд Марез, який змарнував купу хороших моментів для гола. Одного разу Пеп зірвався з лави запасних і почав щось розлючено кричати у бік алжирця. Колишній нападник "містян" Серхіо Агуеро коментував матч на своєму Twitch-каналі і спробував пояснити поведінку Гвардіоли.
"Він точно сварив Ріяда. Йому краще забити, бо буде ще гірше. Пригадую, одного разу в матчі з Тоттенхемом я також розсердився на Гвардіолу. Ми просто кричали один одному в обличчя", – наводить слова Агуеро The Sun.
Додамо, що матч-відповідь між Реалом і Ман Сіті у Мадриді відбудеться 4 травня.
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