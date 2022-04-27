Особливо на критику тренера наривався Ріяд Марез, який змарнував купу хороших моментів для гола. Одного разу Пеп зірвався з лави запасних і почав щось розлючено кричати у бік алжирця. Колишній нападник "містян" Серхіо Агуеро коментував матч на своєму Twitch-каналі і спробував пояснити поведінку Гвардіоли.

Pep Guardiola furious when Riyad Mahrez didn't cross to Foden to make the score 3-0



@DAZN_CA#UCL

pic.twitter.com/SgXlTAdTIa — The Social Tribe (@SocialTribeKE) April 26, 2022

"Він точно сварив Ріяда. Йому краще забити, бо буде ще гірше. Пригадую, одного разу в матчі з Тоттенхемом я також розсердився на Гвардіолу. Ми просто кричали один одному в обличчя", – наводить слова Агуеро The Sun.

Додамо, що матч-відповідь між Реалом і Ман Сіті у Мадриді відбудеться 4 травня.

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