Особенно на критику тренера нарывался Рияд Марез, упустивший кучу хороших моментов для гола. Пеп сорвался со скамейки запасных и начал что-то разъяренно кричать в сторону алжирца. Бывший нападающий "горожан" Серхио Агуэро комментировал матч на своем Twitch-канале и попытался объяснить поведение Гвардиолы.

Pep Guardiola furious when Riyad Mahrez didn't cross to Foden to make the score 3-0



@DAZN_CA#UCL

pic.twitter.com/SgXlTAdTIa — The Social Tribe (@SocialTribeKE) April 26, 2022

"Он точно ругал Рияда. Ему лучше забить, потому что будет еще хуже. Помню, однажды в матче с Тоттенхэмом я тоже рассердился на Гвардиолу. Мы просто кричали друг другу в лицо", – приводит слова Агуэро The Sun.

Добавим, что ответный матч между Реалом и Ман Сити в Мадриде состоится 4 мая.

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