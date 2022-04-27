Гвардиола озверел из-за ошибки игрока Ман Сити – Агуэро вспомнил свой конфликт с тренером
Рулевой Ман Сити Хосеп Гвардиола давал волю эмоциям в полуфинале ЛЧ против Реала (4:3).
Особенно на критику тренера нарывался Рияд Марез, упустивший кучу хороших моментов для гола. Пеп сорвался со скамейки запасных и начал что-то разъяренно кричать в сторону алжирца. Бывший нападающий "горожан" Серхио Агуэро комментировал матч на своем Twitch-канале и попытался объяснить поведение Гвардиолы.
"Он точно ругал Рияда. Ему лучше забить, потому что будет еще хуже. Помню, однажды в матче с Тоттенхэмом я тоже рассердился на Гвардиолу. Мы просто кричали друг другу в лицо", – приводит слова Агуэро The Sun.
Добавим, что ответный матч между Реалом и Ман Сити в Мадриде состоится 4 мая.
Ман Сити победил Реал в фантастической перестрелке с семью голами – Зинченко и Бензема стали героями битвы за финал ЛЧ