Легендарний нідерландець не бачить кращої команди в Європі, ніж у Лучано Спаллетті.

Айнтрахт – Наполі: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Я завжди говорив, що Наполі – фаворит на перемогу в Лізі чемпіонів, і я не змінив своєї думки. Вони грають у такий футбол, який усім подобається дивитися. Швидко і вертикально. Англійські клуби сильні, мюнхенська Баварія і Реал теж, але Наполі справді відрізняється від інших", – наводить Gazzetta dello Sport слова Гулліта.

Рууд бачить велику різницю між сучасним Наполі та командою Дієго Марадони на початку 90-х. "Та команда повністю залежала від Марадони, а цей Наполі – повноцінна і цікава команда", – зазначив Гулліт.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Наполі протистоятиме Айнтрахт.