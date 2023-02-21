Гуллит назвал фаворита Лиги чемпионов – не Реал, Бавария или Манчестер Сити
Рууд Гуллит считает, что по итогам сезона 2022/23 Лигу чемпионов выиграет Наполи.
Легендарный нидерландец не видит лучшей команды в Европе, чем у Лучано Спаллетти.
Айнтрахт – Наполи: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов
"Я всегда говорил, что Наполи – фаворит на победу в Лиге чемпионов, и я не изменил своего мнения. Они играют в такой футбол, который всем нравится смотреть. Быстро и вертикально. Английские клубы сильны, мюнхенская Бавария и Реал тоже, но Наполи действительно отличается от остальных", – приводит Gazzetta dello Sport слова Гуллита.
Рууд видит большую разницу между современным Наполи и командой Диего Марадоны в начале 90-х. "Та команда полностью зависела от Марадоны, а этот Наполи – полноценная и интересная команда", – отметил Гуллит.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи будет противостоять Айнтрахт.