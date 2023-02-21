Айнтрахт і Наполі на тлі яскравих вивісок у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів якось загубились. Важко навіть згадати, як вони сюди потрапили. На секунду можна подумати, що УЄФА просто перенесло матч Ліги Європи на вівторок, але ні – одна з цих команд дійсно вийде у чвертьфінал ЛЧ. І дотепно, що прямо зараз це завдання не є пріоритетним для клубів.

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Наполі мчить до третього Скудетто в своїй історії. Востаннє стати чемпіоном партенопейцям вдалося аж 33 роки тому, тому нині всі сили кинуті на внутрішню арену. Там неаполітанці мають 15 очок відриву, що дозволяє мати комфортну впевненість у золоті – втім, попереду ще 15 матчів. За три місяці може статись дуже багато неприємностей, тож підопічні Лучано Спалетті максимальну концентрацію приділяють саме Серії А.

З іншого боку, є велика спокуса вийти у перший за всю історію чвертьфінал. Благо, суперник прохідний, а лідери перебувають у фантастичній формі. Осімхен і Кварацхелія є найкращими в Італії за кількістю результативних дій, причому Хвіча за системою гол+пас тримається на рівні з Мессі, Неймаром, Гнабрі й Коло Муані. Оборона ж є найкращою в Італії (всього 15 пропущених голів).

В тактичному плані все прекрасно – команда ідеально збалансована, круто виходить з-під пресингу, тримає найвищий показник набору очок у Європі й завдає грандам поразки історичного масштабу (Юве не пропускав 5 у Серії А понад 30 років). Тільки Інтеру та Кремонезе (в Кубку) вдалося переграти Наполі. Що найголовніше, не помітно жодних ознак потенційно спаду форми – а значить можна бити й Айнтрахт. Було б бажання.

У франкфуртців ситуація не така крута. Команда йде на шостій позиції у Бундеслізі, відставши від зони Ліги чемпіонів на два очки. Втім, із Наполі німців ріднить значний оверперформанс (+6 очок у Айнтрахта в порівнянні з очікуваними, +11 у італійців) та низька кількість поразок (як для свого рівня). До шокуючого розгрому від Кельна в позаминулому турі підопічні Олівера Гласнера видали 10-матчевий відрізок, в якому було 7 перемог (включно з розгромом Байєра 5:1), нічиї з Баварією та Фрайбургом (претендентом на ЛЧ) та лишень одна поразка (від Дортмунда).

Є у колективу й своя суперзірка в атаці. Коло Муані встиг зіграти у фіналі ЧС-2022 й ледь не став його героєм. Як і Кварацхелія, він увійшов до елітного клубу "10+10" за системою гол+пас. За кількістю дій, що призвели до гола у ворота суперника (асисти, дриблінг, передачі, зароблений штрафний удар тощо) він йде третім у топ-5 ліг Європи. За нього, як і за Осімхена, гранди скоро видадуть понад 100 мільйонів.

Звісно, для Айнтрахта важливіше прорватись у топ-4 Бундесліги, ніж зараз пройти у чвертьфінал, однак цей прорив виглядає дуже солодко. Франкфурт проводить дебютний сезон у Лізі чемпіонів – і бог знає, коли "орли" повернуться в цей турнір. Бажання вписати себе в історію величезне, а тиск у випадку поразки буде мінімальним, тож можна очікувати на веселий матч.

Благо, проблем з кадрами у команд небагато. Айнтрахту не допоможуть травмовані Дані та Роде, а в лазареті Наполі залишається Распадорі. Не страшно.

Орієнтовні склади на матч Айнтрахт – Наполі

Айнтрахт: Трапп – Мело, Хасебе, Ндічка – Бута, Камада, Соу, Макс – Ліндстрьом, Гьотце – Коло Муані

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Руй – Замбо-Ангісса, Лоботка, Зеліньські – Лосано, Осімхен, Кварацхелія

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

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