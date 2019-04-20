Гулліт: Гвардіола не виграє Лігу чемпіонів, бо не має Мессі в складі

Легенда нідерландського футболу Рууд Гулліт поділився думкою про виліт Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів.

"Гвардіола не виграє Лігу чемпіонів, тому що у нього більше немає Мессі, який робить значну різницю.

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Він намагався в Баварії, він був близький, але так і не досяг успіху. Перемога в Бундеслізі з Баварією – це не досягнення, тому що вони виграють її майже в кожному сезоні.

Коли у Барселони були напружені матчі, на перший план виходив Мессі. У багатьох матчах епохи Гвардіоли він був життєво важливим гравцем. Неможливо купити команду, яка це буде робити. Мені шкода Пепа, я бачу його пристрасть і його мотивацію", – розповів Гулліт в ефірі beIN Sports.

Нагадаємо, Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли вилетів на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись Тоттенхему за правилом виїзного голу.

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