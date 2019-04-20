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Гулліт: Гвардіола не виграє Лігу чемпіонів, бо не має Мессі в складі

08:23 140 Читать на русском
Гулліт: Гвардіола не виграє Лігу чемпіонів, бо не має Мессі в складі
Рууд Гулліт / соцмережі

Легенда нідерландського футболу Рууд Гулліт поділився думкою про виліт Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів.

4’ Рахім Стерлінг
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
 
Сон Хин Мін 7’
Сон Хин Мін 10’
Фернандо Льоренте 76’
4’ Рахім Стерлінг
7’ Сон Хин Мін
10’ Сон Хин Мін
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
76’ Фернандо Льоренте

"Гвардіола не виграє Лігу чемпіонів, тому що у нього більше немає Мессі, який робить значну різницю.

"Вони повинні з цим жити", – Гвардіола не хоче, щоб гравці Манчестер Сіті забули епічний виліт з Ліги чемпіонів

Він намагався в Баварії, він був близький, але так і не досяг успіху. Перемога в Бундеслізі з Баварією – це не досягнення, тому що вони виграють її майже в кожному сезоні.

Коли у Барселони були напружені матчі, на перший план виходив Мессі. У багатьох матчах епохи Гвардіоли він був життєво важливим гравцем. Неможливо купити команду, яка це буде робити. Мені шкода Пепа, я бачу його пристрасть і його мотивацію", – розповів Гулліт в ефірі beIN Sports.

Нагадаємо, Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли вилетів на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись Тоттенхему за правилом виїзного голу.

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Теги
Рууд Гулліт Манчестер Сіті - Тоттенхем Ліонель Мессі Ліонель Мессі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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