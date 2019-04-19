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"Вони повинні з цим жити", – Гвардіола не хоче, щоб гравці Манчестер Сіті забули епічний виліт з Ліги чемпіонів

19 квітня 22:31 402 Читать на русском
"Вони повинні з цим жити", – Гвардіола не хоче, щоб гравці Манчестер Сіті забули епічний виліт з Ліги чемпіонів
Хосеп Гвардіола / фото із соцереж

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зазначив, що його команда ще не забула про матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Тоттенхемом (4:3).

 

"Ви вірите, що це не боляче або що я вже про все забув? Ні. Не хочу, щоб гравці забули, чим живуть. Буде потрібен час, але вони повинні з цим жити. Вони повинні грати і хотіти битися з цим почуттям.

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З точки зору емоцій те, що ми пережили в середу, було неймовірним. Нам пощастило, що це сталося. Понад 65 тисяч глядачів насолоджувалися найбільш захоплюючим моментом, а через одну секунду відчули спустошення.

Ми грали неймовірно, але це футбол, і це життя. Важливим є те, як себе поводиш. Потрібно боротися. Ми фантастично відреагували після того, як рахунок став 2:1 на користь Тоттенхема. Нам потрібно було забити три голи, і ми це зробили.

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Ми забили ще один, але був офсайд на кілька дюймів. Потрібно вміти приймати такі ситуації. Звичайно, ми відчуваємо біль всередині, і це залишиться в наших головах, але якщо будемо озиратися назад, не будемо рухатися вперед", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Тоттенхем
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