Груповий етап Ліги чемпіонів 2019/20 став найрезультативнішим в історії турніру

За підсумками цьогорічного групового турніру Ліги чемпіонів встановлено новий рекорд результативності.

Учасники найпрестижнішого клубного турніру Європи забили на груповій стадії 308 голів. Це найбільший показник в історії, інформує офіційний твіттер ЛЧ.

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До слова, найрезультативнішими командами групового турніру стали Баварія (24 голи), Тоттенхем (18), та ПСЖ (17). Найбільше пропустили Генк та Црвена Звезда – по 20, а також Галатасарай, Лілль, Тоттенхем та Олімпіакос – по 14 голів. Найрезультативніший матч – лондонська зустріч Тоттенхема і Баварії, яка завершилася перемогою німецької команди з рахунком 7:2.

Нагадаємо, сьогодні визначилися всі учасники плей-офф Ліги чемпіонів. Єдиний представник України у цьому турнірі, донецький Шахтар, посів третє місце у своїй групі і навесні виступатиме у Лізі Європи.

Баварія впевнено перемогла Тоттенхем, встановивши рекорд групового етапу Ліги чемпіонів