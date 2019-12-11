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Ліга чемпіонів 2019/20: визначилися всі учасники 1/8 фіналу

11 грудня 23:52 1346 Читать на русском
Ліга чемпіонів 2019/20: визначилися всі учасники 1/8 фіналу
Ліга чемпіонів 2019/20: всі учасники 1/8 фіналу

Стали відомі всі 16 команд, які візьмуть участь у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Представників України серед них не виявилося.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20 зіграють виключно команди з топ-5 чемпіонатів – представники інших ліг, зокрема, і України, не зуміли подолати груповий турнір. Донецький Шахтар після поразки від Аталанти вилетів у Лігу Європи.

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Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройде у понеділок, 16 грудня, у швейцарському Ньйоні. Команди будуть поділені на два кошики: в одному будуть переможці груп, в іншому – команди, які посіли другі місця. Сіяні команди матчі-відповіді 1/8 фіналу проведуть на своєму полі.

Зауважимо, що в 1/8 фіналу не можуть зіграти представники однієї країни і команди, які зустрічалися на груповому етапі.

Поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 18/19, 25/26 лютого та 10/11, 17/18 березня.

Учасники 1/8 фіналу ЛЧ 2019/20

Сіяні: Барселона, Баварія, Ювентус, РБ Лейпциг, Ліверпуль, Манчестер Сіті, ПСЖ, Валенсія

Несіяні: Борусія Д, Челсі, Ліон, Наполі, Реал, Тоттенхем, Атлетіко, Аталанта.

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