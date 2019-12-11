Баварія впевнено перемогла Тоттенхем, встановивши рекорд групового етапу Ліги чемпіонів

В рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія завдяки голам Кінгслі Комана, Томаса Мюллера та Філіппе Коутінью впевнено здолала Тоттенхем (3:1).

Обидві команди вже кваліфікувалися у плей-офф Ліги чемпіонів, тож тренери виставили не найсильніші склади – хоча й не резерв. У Баварії місця у старті не знайшлося для Лєвандовскі, Мюллера та Горецки, а у Тоттенхема в основу не потрапили Кейн, Аллі та Сон. Це був навіть не матч за перше місце, однак "шпори" явно бажали віддати боржок за 2:7 у Лондоні. Словом, мало бути цікаво.

Баварія домінувала у першому таймі, хоча дебютний удар по воротах на 2-й хвилині завдав 19-річний нападник гостей Сессеньйон. Нойєр спокійно взяв мяч до рук, а мюнхенці одразу відповіли своїм моментом: Гнабрі вирвався віч-на-віч з Гассанігою та пробив йому поміж ніг, однак голкіпер в останній момент встиг відбити сферу п'яткою! Втім, там все одно був офсайд. Надалі "червоні" взагалі відібрали м'яч у Тоттенхема, організовуючи атаку за атакою. На 12-й хвилині це могло завершитись взяттям воріт внаслідок подачі Перішіча та пострілу Павара зльоту метрів з десяти – Гассаніга парирував, а добивання Алькантари з кількох метрів заблокували захисники на самій лінії!

Зрештою, постійний тиск господарів призвів до логічного голу на 14-й хвилині: Гнабрі змістився з правого флангу до межі карного майданчика, звідки виконав передачу (з рикошетом) на лівий край – Коман же у дотик переправив м'яч у дальній нижній кут! Тоттенхем нічим на це не відповідав, однак на 20-й хвилині несподівано зрівняв рахунок зусиллями Сессеньйона, якому вдалося прийняти пас від Ло Чельсо (з відскоком від Боатенга) та влучити з лівої половини штрафного під ближню стійку – 1:1!

На цьому неочікувані проблеми Баварії не завершилися. Після голу, який прилетів з нічого, мюнхенці втратили Комана, який на рівному місці вивернув коліно. Нападника замінив Мюллер, який на 29-й хвилині ледь не вивів свою команду уперед – Томас замкнув простріл Перішіча, однак внаслідок відскоку від Фойта мяч влучив йому в руку. "Шпори" могли шокувати "червоних" вдруге: на 33-й хвилині Сіссоко втік від захисників на правий край штрафного, однак у вирішальний момент віддав просто жалюгідну поперечну передачу!

На цьому гострота з боку гостей у першому таймі завершилась, а Баварія продовжила нагнітати. На 39-й хвилині це вилилось у фантастичний момент: Гнабрі увірвався на правий край карного майданчика та пробив у дальній кут – стійка врятувала Тотнем! Не тільки вона зіграла за "шпор", адже Алькантара у дотик добивав мяч у порожні ворота з двох метрів, не влучивши у площину! Втім скільки ниточці не витися, а кінець один. Під завісу першого тайму "рекордмайстери" забили вдруге.

Все почалося з прориву Гнабрі на правий край штрафного та його "стіночки" з Алькантарою, після якої стався простріл на лівий край – Девіс пробив у дотик, однак влучив у ближню стійку! Від неї м'яч відлетів на Мюллера, який і вколотив його у сітку! Через хвилину Коутінью дальнім ударом міг влаштувати третій гол у ворота Тоттенхема, але мяч влучив у поперечину, а від неї стукнувся об лінію – і вилетів в поле.

По перерві Баварія остаточно захопила контроль над грою, не дозволивши Тоттенхему навіть наблизитись до власних воріт. Перший удар лондонців у другому таймі стався аж 77-й хвилині, а от мюнхенці почали бомбардування володінь Гассаніги одразу зі свистком про поновлення матчу. Так, на 49-й хвилині Мюллер пробивав у падінні з меж карного майданчика після передачі від Гнабрі (неточно), на 51-й дальній постріл Коутінью з-під поперечини витягнув Гассаніга, на 52-й Філіппе завдав удару над воротами, а на 58-й він же зі стандарту спрямував м'яч у метрі від ближньої дев'ятки.

На 62-й хвилині бразилець знову пробивав по воротах, змусивши Гассанігу виручати Тотнем, однак на 64-й спасіння від його пострілу вже не було: Коутінью отримав пас на лінію штрафного, зробив два кроки й потужно вистрілив у дальню девятку – 3:1! Жозе Моурінью одразу кинув у бій Сона та Скіппа, однак моментального ефекту ця заміна не спричинила. Баварія продовжила домінувати, ледь не влаштувавши розгром на 70-й хвилині після удару Гнабрі метрів з 20-ти – Гассаніга впорався з ним.

Перша небезпечна атака лондонців у другому таймі сталася аж на 72-й хвилині, коли Сон проривався правим флангом до краю карного майданчика, де загальмував, втративши м'яч. На 77-й же відбувся перший постріл по воротах Нойєра по перерві – це Еріксен пробивав зі штрафного метрів з 24-х, змусивши Мануеля летіти за м'ячем у дальній верхній кут! Втім, мюнхенці швидко повернули ініціативу, провернувши кілька небезпечних випадів у відповідь.

В завершенні поєдинку Баварія спокійно катала мяч та проводила заміни, однак четвертий гол все одно міг влетіти у ворота Тоттенхема. Зокрема, на 89-й хвилині з меж карного майданчика з півоберту стріляв Гнабрі (Роуз заблокував удар), а на 90-й Коутінью пробив з лівої метрів з 20-ти – Гассаніга врятував "шпор"! Лондонці мали шанс скоротити відставання в рахунку до мінімуму вже у компенсований час, але Сон не зміг переграти Нойєра під час виходу сам-на-сам.

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Баварії. Мюнхенці набрали 18 очок, посівши перше місце у групі В з різницею м'ячів +19. Таким чином, "червоні" встановили рекорд Ліги чемпіонів, ставши найкращим переможцем групи в історії турніру. Тоттенхем, маючи у активі 10 залікових балів, вийшов в 1/8 фіналу ЛЧ з другого місця.