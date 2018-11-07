Атлетіко – Борусія Д – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Мадридський Атлетіко впевнено переміг Борусію Д у матчі ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У матчі групи А Атлетіко приймав Борусію Д. Господарі з перших хвилин взяли ініціативу у матчі, дортмундці були не проти грати другим номером.

Вже у першому таймі Атлетіко вийшов вперед завдяки голу Сауля.

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Мадридці у другій половині зустрічі мали декілька нагод подвоїти свою перевагу, одна з яких завершилась успішно.

Ліга чемпіонів, група А, 4-й тур

Атлетіко – Борусія Д – 2:0

Голы: Cауль, 33, Грізманн, 80