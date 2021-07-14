Григорчук назвав головну причину вильоту Шахтаря з Ліги чемпіонів
Український наставник солігорців Роман Григорчук прокоментував виліт команди з кваліфікації найпрестижнішого єврокубка від Лудогорця.
"Ми просто повинні розуміти, що для того, аби обігравати такі команди як Лудогорець, ми повинні вміти більше, ніж ми вміємо на сьогоднішній момент.
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Розуміємо, що потрібно виконати ой скільки багато роботи. Але про якесь спустошення просто мови не може йти. Це абсолютно не той випадок.
Ми засмучені тим, що ми не в Лізі чемпіонів, а далі йдемо в інший турнір. При цьому, розуміємо, що аби затриматися в Лізі конференцій якомога довше, нам потрібно дуже сильно додати", – цитує Григорчука офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, напередодні у матчі-відповіді Ліги чемпіонів солігорці мінімально поступились болгарському Лудогорцю і вилетіли з турніру.
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