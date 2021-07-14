"Мы просто должны понимать, что для того, чтобы обыгрывать такие команды как Лудогорец, мы должны уметь больше, чем мы умеем на сегодняшний момент.

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Понимаем, что нужно выполнить ой сколько много работы. Но о каком опустошении просто речи не может идти. Это совершенно не тот случай.

Мы расстроены тем, что мы не в Лиге чемпионов, а дальше идем в другой турнир. При этом, понимаем, что чтобы задержаться в Лиге конференций как можно дольше, нам нужно очень сильно прибавить", – цитирует Григорчука официальный сайт Шахтера.

Напомним, накануне в матче Лиги чемпионов солигорцы минимально уступили болгарскому Лудогорцу и вылетели из турнира.

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