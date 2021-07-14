Григорчук назвал главную причину вылета Шахтера из Лиги чемпионов
Украинский наставник солигорцев Роман Григорчук прокомментировал вылет команды из квалификации самого престижного еврокубка от Лудогорца.
"Мы просто должны понимать, что для того, чтобы обыгрывать такие команды как Лудогорец, мы должны уметь больше, чем мы умеем на сегодняшний момент.
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Понимаем, что нужно выполнить ой сколько много работы. Но о каком опустошении просто речи не может идти. Это совершенно не тот случай.
Мы расстроены тем, что мы не в Лиге чемпионов, а дальше идем в другой турнир. При этом, понимаем, что чтобы задержаться в Лиге конференций как можно дольше, нам нужно очень сильно прибавить", – цитирует Григорчука официальный сайт Шахтера.
Напомним, накануне в матче Лиги чемпионов солигорцы минимально уступили болгарскому Лудогорцу и вылетели из турнира.
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