"Я виріс у місті, де дуже люблять футбол. У моїй сім'ї не було великих фінансових можливостей. Батько змалку почав налаштовувати мене, що потрібно грати в футбол, що це може допомогти мені в майбутньому. Так я почав любити футбол.

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Я радий тому, чого мені вдалося досягти у моїх попередніх командах, але я завжди прагну більшого. Я поки не відчуваю себе реалізованим і задоволеним на всі 100%. Хочу разом з одноклубниками і персоналом пройти з Шахтарем якомога далі у Лізі чемпіонів, виграти УПЛ, Суперкубок України і Лігу Європи", – сказав Марлон у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, Марлон став одним з трьох новачків Шахтаря у літнє міжсезоння, підписавши з донеччанами п'ятирічний контракт.

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