"Динамо непогано зіграло. Особливо воротар Руслан Нещерет. Залишили позитивні враження дії киян в цьому матчі. Та все ж, Барселона вже не та... Каталонці і в Іспанії не можуть виграти в команд нижчих за класом.

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Побоювання були, бо багато гравців основи змушені пропускати матч, і тренерові довелося суттєво змінювати склад, але команда вдало провела цей поєдинок. Голкіпер відіграв без помилок. Захист теж добре відіграв. Хлопці зіграли на максимумі. Для них це хороший досвід.

На гравців Динамо не було ніякого тиску. Вони розуміли – якщо програють, то особливих претензій не буде. Боюсь за інше – багато нам не забили, і це вже добре. Не програли з розгромним рахунком – і всі щасливі. Це мене тривожить... Колись Барселона отримувала від Динамо чотири м'ячі, а тут мінімально програли і щасливі", – заявив Маркевич в коментарі 1927.kiev.ua.

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