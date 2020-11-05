"Динамо неплохо сыграло. Особенно вратарь Руслан Нещерет. Оставили положительные впечатления действия киевлян в этом матче. И все же, Барселона уже не та... Каталонцы и в Испании не могут выиграть у команд ниже классом.

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Опасения были, потому что много игроков основы вынуждены были пропускать матч, и тренеру пришлось существенно менять состав, но команда удачно провела этот поединок. Голкипер сыграл без ошибок. Защита тоже хорошо сыграла. Ребята сыграли на максимуме. Для них это хороший опыт.

На игроков Динамо не было никакого давления. Они понимали – если проиграют, то особых претензий не будет. Боюсь другого – много нам не забили, и это уже хорошо. Не проиграли с разгромным счетом – и все счастливы. Это меня тревожит... Когда-то Барселона получала от Динамо четыре мяча, а здесь минимально проиграли и счастливы", – заявил Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.

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