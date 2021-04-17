"Ми розуміємо, що хлопцям потрібно відновлюватися морально. Наприклад, після другого матчу проти Порту (0:1), ми вирішили заночувати у Севільї. Ми добре знаємо цей готель – дуже красивий, приємна атмосфера.

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У нас була можливість посидіти на вулиці, тому що погода була дуже теплою. Все було спокійно, хлопці насолодилися товариством одне одного. Вони могли випити келих вина чи пива, якщо захочуть. Було важливо створити такі умови. Це було частиною психологічного відновлення. Ми знаємо, що попереду багато зустрічей після матчів і тренувань", – цитує Тухеля Goal.

Нагадаємо, у півфіналі ЛЧ Челсі зустрінеться з Реалом, а сьогодні протистоятиме Ман Сіті у півфіналі Кубка Англії.

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