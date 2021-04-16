Лондонці більше не вважають Деклана Райса пріоритетною ціллю на літнє трансферне вікно. Челсі налаштований переманити Джуда Беллінгема з дортмундської Борусії, стверджує Eurosport.

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За інформацією видання, потенційний трансфер може коштувати Челсі суми на рівні з іншими зірками "джмелів" – Джейдона Санчо та Ерлінга Холанда. Йдеться орієнтовно про 100 млн євро. У Лондоні переконані, що Беллінгем може стати ключовим елементом команди на довгі роки.

Додамо, що юний (17 років) англієць проводить лише перший сезон у Німеччині, але вже встиг заявити про себе на усю Європу, забивши гол у чвертьфіналі ЛЧ проти Манчестер Сіті. Загалом у нинішньому сезоні Беллінгем зіграв за Борусію 39 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 4 асисти.

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