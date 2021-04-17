"Мы понимаем, что парням нужно восстанавливаться морально. Например, после второго матча против Порту (0:1), мы решили заночевать в Севилье. Мы хорошо знаем этот отель – очень красивый, приятная атмосфера.

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У нас была возможность посидеть на улице, потому что погода была очень теплой. Все было спокойно, ребята насладились обществом друг друга. Они могли выпить бокал вина или пива, если захотят. Было важно создать такие условия. Это было частью психологического восстановления. Мы знаем, что впереди много встреч после матчей и тренировок", – цитирует Тухеля Goal.

Напомним, в полуфинале ЛЧ Челси встретится с Реалом, а сегодня будет противостоять Манчестер Сити в полуфинале Кубка Англии.

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