"Потрібно привітати ПСЖ з перемогою, але це ще не кінець. У футболі і не таке буває. У нас є один матч, щоб змінити ситуацію, і ми повинні хоча б спробувати це зробити.

Барселона – ПСЖ – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Результат першого матчу далеко не найкращий, це важка і нищівна поразка. Але заздалегідь програвати не можна. Ми повинні приїхати в Париж, зіграти і спробувати виграти. Вчора ПСЖ був на висоті – і на командному, і на індивідуальному рівні. Мбаппе – чудовий футболіст. Хороший молодий гравець, у якого попереду дуже велике майбутнє", – цитує Амора Mundo Deportivo.

Нагадаємо, матч-відповідь між цими суперниками відбудеться у Парижі 10 березня.

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