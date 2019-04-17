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Гравці Аякса після перемоги над Ювентусом влаштували божевільні танці у роздягальні – найатмосферніше відео дня

13:05 450 Читать на русском
Гравці Аякса після перемоги над Ювентусом влаштували божевільні танці у роздягальні – найатмосферніше відео дня
Радість гравців Аякса

Гравці Аякса скажено раділи перемозі над Ювентусом та проходу в півфінал Ліги чемпіонів.

28’ Кріштіану Роналду
 
Донні ван де Беєк 34’
Маттейс Де Лігт 67’
28’ Кріштіану Роналду
34’ Донні ван де Беєк
67’ Маттейс Де Лігт

Аякс здобув виїзну перемогу над Ювентусом з рахунком 2:1 у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та вийшов до наступного етапу змагань.

Ювентус – Аякс – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Футболісти після перемоги влаштували незвичайні танці у роздягальні стадіону Ювентуса. Гравці кричали, стрибали, обливались шампанським, а Душан Тадіч навіть потанцював з кошиком для брудної білизни.

До слова, Аякс у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться з переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенхем. Поєдинки відбудуться 30 квітня та 7 травня.

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Аякс Аякс Ліга чемпіонів Ювентус - Аякс Відеоновини
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