Гравці Аякса після перемоги над Ювентусом влаштували божевільні танці у роздягальні – найатмосферніше відео дня

Гравці Аякса скажено раділи перемозі над Ювентусом та проходу в півфінал Ліги чемпіонів.

Аякс здобув виїзну перемогу над Ювентусом з рахунком 2:1 у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та вийшов до наступного етапу змагань.

Футболісти після перемоги влаштували незвичайні танці у роздягальні стадіону Ювентуса. Гравці кричали, стрибали, обливались шампанським, а Душан Тадіч навіть потанцював з кошиком для брудної білизни.

До слова, Аякс у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться з переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенхем. Поєдинки відбудуться 30 квітня та 7 травня.

Ajax's dressing room after their victory over Juventus.



What a young side they've got at the moment!pic.twitter.com/I9a0AxSKC8