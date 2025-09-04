Єрмачков та Вердер розірвали контракт за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт бременців.

"Іван шукає новий виклик, і ми хочемо допомогти йому в цьому. Ми дякуємо гравцю за його відданість справі та час, проведений у бременському Вердері, і бажаємо йому великих успіхів у майбутньому, як в особистому, так і професійному плані", – прокоментував це спортивний директор Вердера Марк Доммер.

Нагадаємо, Іван – вихованець київського футболу. До 16 років виступав за Діназ, з яким став чемпіоном України U-15 у Першій лізі. Згодом перейшов у Колос. Після початку повномасштабної війни опинився у Німеччині, де виступав за Вупперталер U-19, звідки у 2024-му і перейшов у Вердер. Другу половину минулого сезону Єрмачков провів у складі Вікторії Берлін.

