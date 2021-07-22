Хавбек вийшов стартовому складі команди на поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти естонської Флори.

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Саме Капустка вже на перших хвилинах відкрив рахунок. Бартош вирішив відсвяткувати цю подію акробатичним стрибком, але вже під час приземлення відчув біль у нозі. Гру продовжити футболіст не зміг.

Додамо, що поляк виступає за варшавський клуб від літа 2020-го. У минулому сезоні Капустка відіграв 32 матчі. Його 3 голи та 4 асисити допомогли Легії здобути чемпіонство.