Ліга чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд

Перші матчі

Кайрат (Казахстан) – Црвена Звезда (Сербія) – 2:1

Голи: Канте, 24, Баньяк, 79 – Мікановіч, 57 (авт)

Мальме (Швеція) – ГІК (Фінляндія) – 2:1

Голи: Чолак, 45+1, Крістіансен, 74 – Ріскі, 68

Мура (Словенія) – Лудогорець (Болгарія) – 0:0

Слован Братислава (Словаччина) – Янг Бойз (Швейцарія) – 0:0

ПСВ (Нідерланди) – Галатасарай (Туреччина) – 5:1

Голи: Захаві, 2, 35, 84, Гьотце, 52, 89 – Кілінч, 42

Олімпіакос (Греція) – Нефтчі (Азербайджан) – 1:0

Гол: Камара, 29

Вилучення: Камара, 43 – Челік, 63

Легія Варшава (Польща) – Флора (Естонія) – 2:1

Голи: Капустка, 3, Лопеш, 90+1 – Саппінен, 53

Програму ігрового дня відкрив поєдинок в Алмати, де місцевий Кайрат приймав сербську Црвену Звезду. У стартовому складі сербів вийшов Александар Драговіч, який має досвід виступів в ЛЧ за київське Динамо. Вже на 12-й хвилині господарі змушені були провести заміну через пошкодження Косовича, але це не завадило Кайрату відкрити рахунок в середині першого тайму. Хосе Канте потужним ударом головою після подачі кутового ледь не порвав сітку та вивів казахів уперед. Цей гол став єдиним до перерви.

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У другому таймі Црвена Звезда зрівняла рахунок. Допоміг суперник – хорватський захисник Діно Мікановіч зрізав м'яч у сітку власних воріт. На відміну від першої половини гри, балканська команда значно переважала свого суперника – очевидно, що слова Деяна Станковіча подіяли на гравців чемпіона Сербії. Але забив Кайрат, який реалізував ледь не єдиний свій момент по перерві. Успіх казахам знову приніс кутовий. Захисник Макі Баньяк, який ще в минулому сезоні виступав за Партизан (!), ударом з льоту приніс Кайрату перемогу.

У Швеції місцевий чемпіон Мальме приймав ГІК. Цей матч обслуговувала українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним. Мальме, який очолює знаменитий екс-форвард Мілана Йон-Даль Томассон, відкрив рахунок в компенсований до першого тайму час. Відзначився Антоніо Чолак, реалізувавши вихід віч-на-віч. Чемпіон Фінляндії відігрався вже в другому таймі – автором забитого м'яча у складі ГІК став нападник Ріскі. Але рівний рахунок тримався навіть не 10 хвилин – шведи забили вдруге завдяки влучному удару співвітчизника головного тренера – данця Андреаса Крістіансена. Той вдало виконав штрафний удар, але суттєво допоміг рикошет. 2:1 – Мальме поїде до Фінляндії з мінімальною перевагою.

У Словенії чемпіон країни Мура зустрічалася з Лудогорцем. Ігор Пластун, який після повернення з Гента виграв з "орлами" Суперкубок Болгарії, вийшов з перших хвилин. На 54-й хвилині 30-річний українець, який провів на полі весь поєдинок, отримав жовту картку. Зустріч так і завершилася без забитих м'ячів. 0:0 – все вирішиться за тиждень у Болгарії. Слован із Братислави та Янг Бойз голів також не забивали.

Центральна дуель раунду – зустріч ПСВ та Галатасарая – розпочалася ідеально для команди Рогера Шмідта. Вже на другій хвилині Фернандо Муслера під пресингом суперників не влучив по м'ячу у власному воротарському, чим ідеально скористався Еран Захаві. Жахлива помилка капітана віце-чемпіона Туреччини. Команда Фатіха Теріма провалила перший тайм, а ПСВ мав ще кілька моментів, один з яких втілив у гол. Швидка контратака господарів, своєчасний пас Маріо Гьотце на Мадуеке, а Захаві оформив дубль, вразивши вже порожні ворота. По суті, завели м'яч у ворота Галатасарая гравці віце-чемпіона Нідерландів.

Тим несподіванішим став гол турків. Емре Кілінч головою з меж штрафного скоротив відставання команди Фатіха Теріма. Здавалося, цей гол окрилить Галатасарай, але вже в дебюті другого тайму господарі забили втретє. Розкішна атака з елегантним пасом Захаві на Гьотце завершилася не менш класним ударом чемпіона світу-2014. М'яч влетів у дальню дев'ятку. 3:1 – зразкова комбінація команди Рогера Шмідта!

Під завісу поєдинку ПСВ забив ще двічі. Хет-трик оформив ізраїльтянин Захаві, який з трьома голами та асистом став гером матчу. А крапку в матчі поставив Маріо Гьотце. 5:1 – нідерландці зробили вагому заявку на вихід в наступний раунд кваліфікації, нокаутувавши команду Фатіха Теріма.

Легія у Варшаві теж забила швидкий гол у ворота естонської Флори. Своє прізвище на табло записав півзахисник Бартош Капустка, який відзначився сольним проривом зі своєї половини поля та влучно пробив у нижній кут. Щоправда, вже за кілька хвилин автор забитого м'яча змушений був піти з поля через травму, яку отримав якраз під час святкування взяття воріт. У Флори виділявся відомий в Україні Сергій Зеньов, який міг забивати щонайменше двічі. Втім, свої моменти колишній нападник Карпат успішно змарнував.

А от по перерві Флора таки відігралася. Влучний удар до свого активу записав центрфорвард гостей Саппінен, переправивши м'яч у сітку з лінії воротарського. Здавалося, естонці таки втримають нічию, але вже в компенсований час Лопеш приніс Легії важку перемогу. 2:1 – чемпіон Польщі тепер має більше шансів на вихід до наступної стадії.

Олімпіакос на домашній арені забив першим у ворота азербайджанського Нефтчі. На 29-й хвилині відзначився Маді Камара, який розкішним ударом у дотик з-за меж штрафного вразив дальню дев'ятку. Красень гол! Але ще до перерви гвінеєць з героя перетворився на антигероя, отримавши пряму червону картку. Щоправда, вже по перерві склади вирівнялися – Челік теж залишив Нефтчі вдесятьох. Зрештою, мінімальна перевага Олімпіакоса протрималася до фінального свистка, а фантастичний гол Камара став єдиним.

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