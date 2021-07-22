Хавбек вышел стартовом составе команды на поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов против эстонской Флоры (2:1).

Лига чемпионов: ПСВ эффектно нокаутировал Галатасарай, победа Олимпиакоса с голом-шедевром, Легия дожала Флору

Именно Капустка уже на первых минутах открыл счет. Бартош решил отпраздновать это событие акробатическим прыжком, но уже во время приземления почувствовал боль в ноге. Игру продолжить футболист не смог.

Добавим, что поляк выступает за варшавский клуб с лета 2020-го. В прошлом сезоне Капустка сыграл 32 матча. Его 3 гола и 4 асисита помогли Легии завоевать чемпионство.