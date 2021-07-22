Игрок Легии травмировался во время празднования гола – болезненные кадры
12:00 - Читати українською
Полузащитник Легии Бартош Капустка получил курьезную травму в матче против Флоры.
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Хавбек вышел стартовом составе команды на поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов против эстонской Флоры (2:1).
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Именно Капустка уже на первых минутах открыл счет. Бартош решил отпраздновать это событие акробатическим прыжком, но уже во время приземления почувствовал боль в ноге. Игру продолжить футболист не смог.
Добавим, что поляк выступает за варшавский клуб с лета 2020-го. В прошлом сезоне Капустка сыграл 32 матча. Его 3 гола и 4 асисита помогли Легии завоевать чемпионство.
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