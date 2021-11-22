Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти проти Інтера у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Гірники" вилетіли до Мілана на гру з Інтером – до заявки команди увійшли 23 гравці, повідомляє офіційний твіттер клубу. Додамо, що вперше за тривалий час зможе зіграти Євген Коноплянка.

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Голкіпери: Шевченко, Пятов, Трубін.

Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Кривцов, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар.

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педрінью, Коноплянка.

Нападники: Сікан, Фернандо.

До слова, матч поточного розіграшу ЛЧ Інтер – Шахтар відбудеться в середу, 24 листопада, на Сан-Сіро. Команді Роберто Де Дзербі потрібна виключно перемога. В іншому випадку "гірники" втратять будь-які шанси на єврокубкову весну.

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