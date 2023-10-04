Гольовий забіг Беллінгема з центру поля у відеоогляді матчу Наполі – Реал – 2:3
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Реал обіграв Наполі у виїзному матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (3:2). Дивіться голи та огляд зустрічі на Футбол 24.
завершено
19’ Лео Естігор
54’ Пйотр Зєліньскі
Вінісіус Жуніор 27’
Джуд Беллінгем 34’
Алекс Мерет 78’
19’ Лео Естігор
27’ Вінісіус Жуніор
34’ Джуд Беллінгем
54’ Пйотр Зєліньскі
78’ Алекс Мерет
18 голів. Саме стільки забив Реал в останніх семи виїзних матчах у рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Це – найкращий показник мадридської команди відтоді, як її тренував Зінедін Зідан (з листопада 2015-го по листопад 2017 року).
Реал здолав Наполі завдяки "гарматі" Вальверде – Беллінгем оформив гол+пас
У Неаполі казковий Джуд Беллінгем оформив гол+пас. Він став третім гравцем, який зумів забити у двох перших матчах за "бланкос" у Лізі чемпіонів. Раніше подібним досягненням могли похвалитися тільки Крістіан Карамбе (1998) і Кріштіану Роналду (2009).
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