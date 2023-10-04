18 голів. Саме стільки забив Реал в останніх семи виїзних матчах у рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Це – найкращий показник мадридської команди відтоді, як її тренував Зінедін Зідан (з листопада 2015-го по листопад 2017 року).

Реал здолав Наполі завдяки "гарматі" Вальверде – Беллінгем оформив гол+пас

У Неаполі казковий Джуд Беллінгем оформив гол+пас. Він став третім гравцем, який зумів забити у двох перших матчах за "бланкос" у Лізі чемпіонів. Раніше подібним досягненням могли похвалитися тільки Крістіан Карамбе (1998) і Кріштіану Роналду (2009).