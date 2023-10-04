18 голов. Именно столько забил Реал в последних семи выездных матчах в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Это - лучший показатель мадридской команды с тех пор как её тренировал Зинедин Зидан (с ноября 2015 по ноябрь 2017 года).

Реал одолел Наполи благодаря "пушке" Вальверде – Беллингем оформил гол+пас

В Неаполе великолепный Джуд Беллингем оформил гол+пас. Он стал третьим игроком, который сумел забить в двух первых матчах за "бланкос" в Лиге чемпионов. Ранее подобным достижением могли похвастаться только Кристиан Карамбё (1998) и Криштиану Роналду (2009).