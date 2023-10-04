Голевой забег Беллингема с центра поля в видеообзоре матча Наполи – Реал – 2:3
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Реал обыграл Наполи в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:2). Смотрите голы и обзор встречи на Футбол 24.
завершено
19’ Лео Эстигор
54’ Пётр Зелиньски
Винисиус Жуниор 27’
Джуд Беллингем 34’
Алекс Мерет 78’
19’ Лео Эстигор
27’ Винисиус Жуниор
34’ Джуд Беллингем
54’ Пётр Зелиньски
78’ Алекс Мерет
18 голов. Именно столько забил Реал в последних семи выездных матчах в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Это - лучший показатель мадридской команды с тех пор как её тренировал Зинедин Зидан (с ноября 2015 по ноябрь 2017 года).
Реал одолел Наполи благодаря "пушке" Вальверде – Беллингем оформил гол+пас
В Неаполе великолепный Джуд Беллингем оформил гол+пас. Он стал третьим игроком, который сумел забить в двух первых матчах за "бланкос" в Лиге чемпионов. Ранее подобным достижением могли похвастаться только Кристиан Карамбё (1998) и Криштиану Роналду (2009).
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